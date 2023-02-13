Из-за плохой экипировки оккупанты попадают в больницы с обморожениями — Генштаб

13 февраля, 09:02
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Российские оккупанты массово попадают в больницы с обморожениями (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты массово попадают в больницы с обморожениями (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С января среди военнослужащих российских оккупационных войск значительно возросло количество случаев обморожения конечностей.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 13 февраля, это связано с низким уровнем обеспечения зимним обмундированием.

«Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30 процентов всех раненых», — говорится в сообщении.

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12 февраля британская разведка сообщила, что за последние две недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала войны.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Горловка Армия России Обморожения Война России против Украины Генштаб ВСУ

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