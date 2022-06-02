Требуют выкуп. Российские захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях — СБУ

2 июня, 10:16
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Российские оккупанты похищают людей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты похищают людей (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские захватчики массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп, об этом сообщает СБУ.

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В ведомстве заявили, что сумма за «возвращение к нормальной жизни» зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тысяч долларов.

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В качестве примера СБУ приводит несколько обращений граждан в так называемую «временную военную администрацию России» в Мелитополе Запорожской области.

«Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего», — говорится в одном из обращений.

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Еще в одном обращении сказано, что мужчину «скрутили, загрузили в багажник», а «машину забрали».

«У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?» — говорится еще в одном обращении.

В СБУ заявили, что на все эти вопросы примерно одинаковый ответ, что «телефоном они не решаются».

уже по приезду родственникам озвучивают прайс и начинаются торги. СБУ системно фиксирует преступления оккупантов и их пособников», — заявили в ведомстве.

https://www.youtube.com/watch?v=HlagKgDcCPc
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Похищение Война России против Украины

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