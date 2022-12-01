Генштаб сообщил о массовом дезертирстве оккупантов в Луганской области

1 декабря, 15:22
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В Луганской области участились случаи дезертирства среди оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской области участились случаи дезертирства среди оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской области участились случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, ежедневно россияне задерживают около 50 дезертиров.

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После ухода с позиций оккупанты пытаются самостоятельно пересечь границу с РФ, отметил Громов.

24 ноября в Минобороны сообщали, что на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты грабят местное население и готовятся дезертировать.

https://www.youtube.com/watch?v=8p6cptPZ_uk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Дезертиры Дезертирство Война России против Украины

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