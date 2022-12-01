Генштаб сообщил о массовом дезертирстве оккупантов в Луганской области 1 декабря, 15:22 В Луганской области участились случаи дезертирства среди оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской области участились случаи дезертирства среди военнослужащих оккупационных войск РФ.



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, ежедневно россияне задерживают около 50 дезертиров.

Видео дня

После ухода с позиций оккупанты пытаются самостоятельно пересечь границу с РФ, отметил Громов.

24 ноября в Минобороны сообщали, что на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты грабят местное население и готовятся дезертировать.