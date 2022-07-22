Ночью РФ совершила массированную ракетную атаку на Днепропетровскую область 22 июля, 08:03 Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на пятницу, 22 июля, российские оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. Один человек погиб, еще девять были ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты накрыли огнем Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы.

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Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются порывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь.

В Покровской громаде оккупанты ударили по складам. Разбило трансформатор — несколько сел без света.

По Зеленодольской громаде ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар потушили пожарные.

В Апостолово — семь «прилетов». Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены.

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