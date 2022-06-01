Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область: погибли четыре человека, семь получили ранения 1 июня, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских обстрелов в Харьковской области стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

За минувшие сутки российские оккупанты массированно обстреляли населенные пункты в Харьковской области. Погибли четыре человека, семь получили ранения.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, под огонь попали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.

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В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района — 12-летний мальчик. В селе Шестаково Чугуевского района — двое погибших. Ранения получили семь гражданских.

Кроме того, оккупанты обстреливали Киевский район Харькова. Пострадавших нет.

Днем ранее Синегубов сообщал, что жертвами российских обстрелов стали три жителя Харьковской области, еще 14 ранены.

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