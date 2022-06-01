Оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область: погибли четыре человека, семь получили ранения

1 июня, 12:02
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Жертвами российских обстрелов в Харьковской области стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Жертвами российских обстрелов в Харьковской области стали четыре человека (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

За минувшие сутки российские оккупанты массированно обстреляли населенные пункты в Харьковской области. Погибли четыре человека, семь получили ранения.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, под огонь попали Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы области.

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В Золочеве погибла женщина, в Ивановке Изюмского района — 12-летний мальчик. В селе Шестаково Чугуевского района — двое погибших. Ранения получили семь гражданских.

Кроме того, оккупанты обстреливали Киевский район Харькова. Пострадавших нет.

https://www.youtube.com/embed/e7Gfx2i-mkc

Днем ранее Синегубов сообщал, что жертвами российских обстрелов стали три жителя Харьковской области, еще 14 ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Обстрел Харьковская область Олег Синегубов Война России против Украины

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