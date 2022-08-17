«Громкая ночь». Оккупанты массированно обстреляли Днепропетровскую область

17 августа, 09:23
Оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на среду, 17 августа, российские оккупанты массированно обстреляли два района Днепропетровской области — Никопольский и Криворожский.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в Telegram, что «ночь была громкой».

Никопольский район оккупанты атаковали трижды за ночь. По Никополю совершили восемь обстрелов из ствольной артиллерии. В городе повреждены шесть жилых домов, автомобили и газопровод. Пострадавших нет.

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По Красногригорьевской громаде оккупанты выпустили 40 снарядов из РСЗО Град. Повреждены местное предприятие и линия электропередач.

Российские снаряды попали и в недавно отремонтированную Никопольскую трассу — там образовались воронки. Жертв и пострадавших нет.

По Криворожскому району враг войска РФ открыли огонь из Ураганов. Под удар попала Широковская громада. Без пострадавших и разрушений.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Град Артиллерия Днепропетровская область Война России против Украины

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