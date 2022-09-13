«ВСУ наводят ужас на армию РФ». Как украинское наступление вынуждает оккупантов бежать, воруя автомобили у гражданских — Кузан 13 сентября, 14:03 Эксклюзив НВ Контрнаступление ВСУ (Фото:Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine / Facebook)

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал в эфире Радио НВ, как ведут себя оккупанты на формально еще подконтрольных им территориях.

«Даже на тех территориях, которые они до сих пор считают своими, все еще считают подконтрольными РФ — мы видим все больше отказников и огромные колонны в сторону российской границы, Белгорода. Мы видим также факты мародерства — когда российские солдаты забирают у гражданских транспорт, чтобы убежать подальше. И потому даже отдельные подразделения наших Вооруженных сил, действующие на формально еще не освобожденной территории, они просто наводят ужас на российскую армию», — заверил он.

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Эксперт объяснил, что в процессе зачистки ВСУ на деоккупированных территориях не исключены бои и давление. Однако испуг и поражение, по его словам, оккупанты уже признают.

«У нас все еще нет достаточного количества оружия для наступления — это то, чего мы ожидаем от наших западных партнеров, чтобы развернуть контрнаступление. Напоминаю, что преимущество и в самолетах, и в ракетах для такой войны все еще сохраняется за россиянами. Но исключительно благодаря мастерству наших механизированных бригад, нашей пехоты мы отвоевали, освободили такой участок, который россиянам не удавалось захватить в течение месяцев», — сказал Кузан.

Кузан отметил, что именно на авдеевском, бахмутском направлениях оккупанты по инерции продолжают наступление.

«Славянск, Святогорск, север Донецкой области — для них уже недоступны. Они уже могут не рассчитывать на все находящееся вдоль побережья Северского Донца. Но они продолжают бросать некоторые группировки в бой, истощая собственные резервы. И я напомню, что это бойцы, набранные из Донецкой области, а также тюремщики из группы Вагнера», — объяснил эксперт.

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