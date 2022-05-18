«По блату»: оккупанты ложатся в психиатрические клиники, чтобы избежать войны в Украине — перехват

18 мая, 11:38
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Жители ОРДЛО готовы платить за любую справку, чтобы избежать принудительной мобилизации (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

Жители ОРДЛО готовы платить за любую справку, чтобы избежать принудительной мобилизации (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

В оккупированном РФ Донецке местные жители готовы платить деньги за госпитализацию в психиатрическую клинику, чтобы избежать принудительной мобилизации.

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Об этом рассказывают родственники оккупантов.

Во время телефонного разговора с родителями, аудиоперехват которого обнародовало Главное управления разведки, один из них попросил свою мать сделать для него медицинскую справку о том, что он якобы гипертоник.

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В свою очередь женщина отметила, что ее знакомая положила своего сына «на лечение».

«Галка положила его в санаторное отделение психбольницы. По блату в санаторное, чтобы, когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать. А так бы его в первое отделение кинули, и диагноз поставили шизофрения и все», — поделилась она рецептом уклонения от «мобилизации» в ОРДЛО.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/706857693988182/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные ОРДЛО Психиатрическая больница Война России против Украины

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