«По блату»: оккупанты ложатся в психиатрические клиники, чтобы избежать войны в Украине — перехват 18 мая, 11:38 Цей матеріал також доступний українською Жители ОРДЛО готовы платить за любую справку, чтобы избежать принудительной мобилизации (Фото:REUTERSAlexander Ermochenko)

В оккупированном РФ Донецке местные жители готовы платить деньги за госпитализацию в психиатрическую клинику, чтобы избежать принудительной мобилизации.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом рассказывают родственники оккупантов.

Во время телефонного разговора с родителями, аудиоперехват которого обнародовало Главное управления разведки, один из них попросил свою мать сделать для него медицинскую справку о том, что он якобы гипертоник.

Видео дня

В свою очередь женщина отметила, что ее знакомая положила своего сына «на лечение».

«Галка положила его в санаторное отделение психбольницы. По блату в санаторное, чтобы, когда его выпишут, он мог ездить на машине и работать. А так бы его в первое отделение кинули, и диагноз поставили шизофрения и все», — поделилась она рецептом уклонения от «мобилизации» в ОРДЛО.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.