Прикрываются гражданскими. Оккупанты разместили госпиталь в психоневрологическом интернате в Херсонской области — Генштаб

7 февраля, 07:16
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В Херсонской области оккупанты лечат раненых, прикрываясь мирными жителями (Фото:Генштаб)

В Херсонской области оккупанты лечат раненых, прикрываясь мирными жителями (Фото:Генштаб)

В Херсонской области для реабилитации своих раненых российские оккупационные войска обустроили очередной военный госпиталь, прикрываясь гражданским населением.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 7 февраля.

Госпиталь для раненых оккупантов размещен в Каирском психоневрологическом доме-интернате.

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На первом этаже разместили разместили военнослужащих ВС РФ, а гражданских пациентов перевели на другие.

Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха, отметили в Генштабе.

Накануне Генштаб сообщал, что в населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили военный госпиталь для раненых военнослужащих РФ в местной детской больнице.

https://www.youtube.com/watch?v=jYJAjawVeR8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Раненые Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ

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