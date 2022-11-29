В Луганской области оккупанты крадут урожай, в Херсонской — заменяют свои подразделения Росгвардией — Генштаб 29 ноября, 08:15 В Херсонской области подразделения ВС РФ заменяют Росгвардией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На временно занятой территории Луганской области оккупанты осуществляют так называемую «национализацию» имущества агропромышленных предприятий.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 29 ноября.

В частности, в населенном пункте Белокуракино захватчики вывозят урожай и технику из местных агрофирм.

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На временно занятой территории Херсонской области зафиксировано усиление административно-полицейского режима оккупантов.

Как отметили в Генштабе, в связи с этим запланирована замена отдельных подразделений вооруженных сил РФ на подразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что при отступлении из Снигиревки Николаевской области оккупанты вывезли всю коммунальную технику, ограбили почти все дома.