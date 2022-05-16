«Я тут такого повидал!»: выжившие оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину — перехват 16 мая, 11:55 Цей матеріал також доступний українською По словам оккупанта, половина его батальона уничтожена, а техники и вовсе почти не осталось (Фото:orenburg.media)

Российские оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину, если им удастся вернуться домой живыми.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Как рассказал один из военнослужащих РФ, перехват телефонного разговора которого обнародовала СБУ, после того, что он насмотрелся на войне, служить в армии он больше не намерен.

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«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… Я просто приеду в Алейск, я служить не буду… Все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет… Командир мой, которого ты видел, — 200-й… Это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» — рассказал он своему собеседнику, добавив, что половина его батальона уже уничтожена, а техники вообще почти не осталось.

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