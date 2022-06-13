Оккупанты контролируют 70% Северодонецка — глава Луганской ОВА
Бои в Северодонецке продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку», — отметил Гайдай.
По его словам, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.
На заводе Азоте остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.
Гайдай добавил, что угрозы оцепления украинских войск в Луганской области нет.
В Лисичанске оккупанты усилили обстрелы. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых именно в этом городе.
Упорные бои за Северодонецк продолжаются уже несколько недель. В утренней сводке Генштаба 13 июня сообщалось, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города.
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