Оккупанты контролируют 70% Северодонецка — глава Луганской ОВА 13 июня, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Бои в Северодонецке продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку», — отметил Гайдай.

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По его словам, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день.

На заводе Азоте остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

Гайдай добавил, что угрозы оцепления украинских войск в Луганской области нет.

В Лисичанске оккупанты усилили обстрелы. За последние дни наибольшее количество погибших и раненых именно в этом городе.

Упорные бои за Северодонецк продолжаются уже несколько недель. В утренней сводке Генштаба 13 июня сообщалось, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города.



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