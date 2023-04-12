Казнь украинского военного: МИД призвал прокуроров МУС отреагировать на зверства РФ, Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту 12 апреля, 13:59 В МИД Украины отреагировали на очередные зверства россиян (Фото:NV)

Министерство иностранных дел Украины призвало Офис прокуроров Международного уголовного суда в Гааге отреагировать на видео с казнью украинского военного российскими оккупантами.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства, что все лица, причастные к преступлениям в Украине, как высшее руководство РФ, так и непосредственные исполнители, «будут непременно наказаны».

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«Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами РФ на территории Украины», — добавили там.

В МИД также призвали международное сообщество принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине, «чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все наши территории».

На зверства россиян отреагировал и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В своем Telegram он заявил, что обратился с письмами к Верховному Комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, Генеральному Секретарю ООН, Международному Комитету Красного Креста с призывом сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление.

Лубинец отметил важность фиксации этого случая во всех отчетах международных организаций.

«Требую, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека. Также это видео разослал всем коллегам омбудсманам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопросы поддержки Украины. А также для того, чтобы парламенты их стран признавали Россию страной-террористкой, а российскую агрессию — геноцидом украинского народа», — рассказал Лубинец.

Он также задался вопросом, как при таких условиях РФ может продолжать председательствовать в Совбезе ООН.

«Как при таких условиях Россия может председательствовать в Совбезе ООН?! Вопрос снова риторический!» — резюмировал украинский омбудсмен.

11 апреля в российских провоенных Telegram-каналах появилось видео, как оккупанты казнят украинского военного, отрезая ему голову ножом. Есть вероятность, что на момент казни пленный был жив и в сознании.

СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.