В Мелитополе заметили два КамАЗа, загруженные трупами оккупантов — СМИ

18 ноября, 13:15
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Грузовики с трупами оккупантов направлялись в сторону Крыма (Фото:РИА Мелитополь)

Грузовики с трупами оккупантов направлялись в сторону Крыма (Фото:РИА Мелитополь)

Сегодня утром в пятницу, 18 ноября, в захваченном Мелитополе были замечены два КамАЗа, загруженные трупами российских оккупантов, сообщает РИА Мелитополь.

По данным издания, грузовики направлялись в сторону Крыма.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли ранее заявлял, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными.

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По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 83460 российских военных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Трупы Мелитополь Война России против Украины

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