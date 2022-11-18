В Мелитополе заметили два КамАЗа, загруженные трупами оккупантов — СМИ 18 ноября, 13:15 Грузовики с трупами оккупантов направлялись в сторону Крыма (Фото:РИА Мелитополь)

Сегодня утром в пятницу, 18 ноября, в захваченном Мелитополе были замечены два КамАЗа, загруженные трупами российских оккупантов, сообщает РИА Мелитополь.



По данным издания, грузовики направлялись в сторону Крыма.

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли ранее заявлял, что потери российских военных в Украине превысили 100 тысяч убитыми и ранеными.

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По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украине ликвидировали 83460 российских военных.



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