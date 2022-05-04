Оккупанты КамАЗами вывозят трупы своих солдат в Россию — новый перехват от СБУ 4 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Жена оккупанта рассказала о 10 КамАзах с грузом 200, которые приехали из Мариуполя (Фото:Генштаб)

Служба безопасности Украины обнародовала новый перехват телефонного разговора оккупанта с женой, в ходе которого они обсуждают огромные потери российской армии.

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«Десять КамАЗов две недели назад привезли — груз 200… из Мариуполя… Полные», — рассказала жена оккупанта.

Она упоминает об их знакомом ВДВшнике, который тоже стал грузом 200. И со страхом пересказывает показания тех рашистов, которым удалось вернуться из Украины живыми.

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«Были там, говорит, танки наши теперь, как розочки. Просто как розочки все разорванные» — с дрожью в голосе говорит женщина.



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