Деморализованы. Оккупанты калечат себя, чтобы сбежать из Украины — Генштаб

4 августа, 09:04
Оккупанты деморализованы и хотят сбежать из Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупанты деморализованы и хотят сбежать из Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты в Украине несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение.

Об этом сообщает Генштаб.

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Для того, чтобы вернуться в Россию, захватчики калечат сами себя, а также симулируют плохое состояние здоровья.

Украинская истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Генштаб Украина Война России против Украины

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