Деморализованы. Оккупанты калечат себя, чтобы сбежать из Украины — Генштаб
Оккупанты деморализованы и хотят сбежать из Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Российские оккупанты в Украине несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение.
Об этом сообщает Генштаб.
Для того, чтобы вернуться в Россию, захватчики калечат сами себя, а также симулируют плохое состояние здоровья.
Украинская истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.