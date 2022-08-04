Деморализованы. Оккупанты калечат себя, чтобы сбежать из Украины — Генштаб 4 августа, 09:04 Оккупанты деморализованы и хотят сбежать из Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты в Украине несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение.



Об этом сообщает Генштаб.

Для того, чтобы вернуться в Россию, захватчики калечат сами себя, а также симулируют плохое состояние здоровья.

Украинская истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная — небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах.

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