Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшая и раненые

5 сентября, 15:15
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Последствия атаки на Днепропетровскую область, 23 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия атаки на Днепропетровскую область, 23 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В понедельник, 5 сентября, россияне дважды из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что в городе поврежден газопровод — произошел пожар. Огонь уже потушили.

В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Днепропетровская область Валентин Резниченко Война России против Украины

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