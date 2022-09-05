Оккупанты из Ураганов обстреляли Днепропетровскую область, есть погибшая и раненые 5 сентября, 15:15 Последствия атаки на Днепропетровскую область, 23 августа (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В понедельник, 5 сентября, россияне дважды из Ураганов обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.



Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



«В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они находятся в больнице в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.



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Отмечено, что в городе поврежден газопровод — произошел пожар. Огонь уже потушили.



В Зеленодольске людей не зацепило. Повреждены производственные здания предприятия.



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