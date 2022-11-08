Оккупанты выпустили ракеты из Су-25 по своим позициям на Донецком направлении

8 ноября, 15:00
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Оккупанты выпустили ракеты по своим же позициям на Донбассе (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

Оккупанты выпустили ракеты по своим же позициям на Донбассе (Фото:Генштаб ВСУ/Twitter)

На Донецком направлении российские оккупанты выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, за эти сутки оккупанты 12 раз применили авиацию на Донецком направлении.

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«Правда, однажды они применили Су-25 — выпустили по своим позициям ракеты», — сказал Череватый.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что кремлевский режим приказывал оккупационным войскам захватить Бахмут до конца октября.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщал, что Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте. По его данным, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты

https://www.youtube.com/watch?v=NEQL0sW_zkc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Су-25 Война России против Украины

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