«Они вернулись». На некоторых участках фронта замечены оккупанты из отрядов Ахмат и Восток — спикер 14 июля, 09:21 Украинские военные едут на танке (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

На некоторых участках фронта были замечены оккупанты из отрядов Ахмат и Восток, сформированные в Чечне, об этом заявил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

«Да, на некоторых участках замечены отряды быстрого реагирования Ахмат, Восток. Они вернулись, участвуют в боевых действиях. Так же, как и отряды Шторм Z», — сказал он проекту Радио Свобода Донбасс.Реалии.

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По его словам, в российской регулярной армии «состоялась определенная унификация».

«Когда предыдущие привилегии нивелируются частных или получастных военизированных структур. Посмотрим, что из этого получится», — сказал он.

Шершень добавил, что для украинских военных «все оккупанты одинаковы».

«И должны всех уничтожить. Нам уверенности и оптимизма хватает, поскольку российские оккупационные войска несут колоссальные потери. Мы действуем так, как считаем нужным, потому что целиком и полностью сейчас инициатива на нашей стороне», — сказал он.

Ставленник российского диктатора Владимира Путина в Чечне Рамзан Кадыров заявлял, подразделение спецназа Ахмат перебрасывают на Бахмутское направление, в частности, в район Клещеевки.