Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Сумской области — глава ОВА 13 августа, 11:36 Разрушение в Сумской области в результате российских обстрелов, 5 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром 13 августа оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области.



Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Ночь в области прошла тихо. Утром россияне начали гатить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории. Подробности позже», - написал он.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.