Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Сумской области — глава ОВА

13 августа, 11:36
Разрушение в Сумской области в результате российских обстрелов, 5 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Разрушение в Сумской области в результате российских обстрелов, 5 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Утром 13 августа оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Ночь в области прошла тихо. Утром россияне начали гатить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории. Подробности позже», - написал он.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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