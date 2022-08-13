Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничье Сумской области — глава ОВА
Разрушение в Сумской области в результате российских обстрелов, 5 августа (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Утром 13 августа оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области.
Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
«Ночь в области прошла тихо. Утром россияне начали гатить по Шосткинскому району: с половины девятого, из минометов и артиллерии. Под вражеским огнем оказались природоохранные территории. Подробности позже», - написал он.
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