В Черном море на Украину направлено 40 Калибров — ОК Юг

10 октября, 06:11
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Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Российский десантный корабль Калининград в Черном море, 10 февраля 2022 года (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма. Количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличило до шести, из которых два — подводные.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В Украину направлено 40 Калибров. Угроза ракетных ударов и атак дронов-камикадзе остается актуальной как с направления моря, так и воздуха, и с временно оккупированной суши.

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«Штормовое море может приносить мины, и будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья, не пренебрегайте собственной безопасностью. По сигналам воздушных тревог действуйте четко и слаженно», — призвали в Командовании.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Черное море Черноморский флот РФ Война в Украине Война России против Украины

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