Оккупанты из артиллерии вели огонь по Днепропетровской области: повреждены дома 6 июля, 08:06 Днепропетровская область попала под обстрелы оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вражеским огнем были повреждены дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Под огонь террористических войск РФ попало село Шестерня в Широковской громаде.

Повреждены несколько жилых домов. Среди местных жителей никто не пострадал.

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Утром 5 июля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Шесть ракет сбила украинская ПВО над Синельниковским районом и Днепром. В городе Покров ракета попала в частный сектор.

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