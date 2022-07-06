Оккупанты из артиллерии вели огонь по Днепропетровской области: повреждены дома

6 июля, 08:06
Днепропетровская область попала под обстрелы оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Днепропетровская область попала под обстрелы оккупантов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Вражеским огнем были повреждены дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Под огонь террористических войск РФ попало село Шестерня в Широковской громаде.

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Повреждены несколько жилых домов. Среди местных жителей никто не пострадал.

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https://www.youtube.com/embed/bAznW9VCEIE

Утром 5 июля российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. Шесть ракет сбила украинская ПВО над Синельниковским районом и Днепром. В городе Покров ракета попала в частный сектор.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Артиллерия Днепропетровская область Война России против Украины

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