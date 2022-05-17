«Дома пылали целыми улицами». Оккупанты из артиллерии обстреливают Горную общину — Луганская ОВА

17 мая, 10:14
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В Горной общине дома пылали целыми улицами (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА/Telegram)

В Горной общине дома пылали целыми улицами (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА/Telegram)

Российские оккупанты обстреливают Горную общину Луганской области, дома пылают целыми улицами.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Орки выжигают Горную общину. Ночью в результате обстрелов дома пылали целыми улицами», — написал он.

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По его словам, этой ночью в Горном и Золотом ни минуты не было тихо.

«Рашисты из артиллерии обстреливали все населенные пункты общины, разрушены около 20 жилых домов. После прилетов снарядов здания занимались — были многочисленные пожары, которые невозможно тушить из-за неумолкающих обстрелов», — заявил Гайдай.

Глава области добавил, что люди вообще не выходят на улицу, постоянно находятся в укрытиях.

https://www.youtube.com/watch?v=U7BbFYbjr_U

«Обстрелы продолжаются и сейчас. Информация о погибших и раненых уточняется», — сказал он.

Гайдай заявил, что во вторник, 17 мая состоится эвакуация из Горной общины.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Обстрел Сергей Гайдай Война России против Украины

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