«Дома пылали целыми улицами». Оккупанты из артиллерии обстреливают Горную общину — Луганская ОВА
В Горной общине дома пылали целыми улицами (Фото:Сергей Гайдай/Луганская ОГА/Telegram)
Российские оккупанты обстреливают Горную общину Луганской области, дома пылают целыми улицами.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Орки выжигают Горную общину. Ночью в результате обстрелов дома пылали целыми улицами», — написал он.
По его словам, этой ночью в Горном и Золотом ни минуты не было тихо.
«Рашисты из артиллерии обстреливали все населенные пункты общины, разрушены около 20 жилых домов. После прилетов снарядов здания занимались — были многочисленные пожары, которые невозможно тушить из-за неумолкающих обстрелов», — заявил Гайдай.
Глава области добавил, что люди вообще не выходят на улицу, постоянно находятся в укрытиях.
«Обстрелы продолжаются и сейчас. Информация о погибших и раненых уточняется», — сказал он.
Гайдай заявил, что во вторник, 17 мая состоится эвакуация из Горной общины.
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