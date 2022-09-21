Оккупанты из артиллерии и РСЗО обстреляли Днепропетровскую область, погибла женщина 21 сентября, 20:51 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук via Telegram)

В среду, 21 сентября россияне нанесли удар по Днепропетровской области, в результате погибла женщина, еще двое ранены.



Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Из ствольной артиллерии и Градов россияне трижды обстреляли Никопольский район, а именно Марганецкую и Красногригорьевскую общины", - написал Лукашук.



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В результате обстрелов в Красногригорьевской общине погибла женщина 1959 года рождения. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки и конечности, информация о втором пострадавшем выясняется.



Также в общине поврежден дом культуры, частные жилые дома, хозяйственные сооружения, водопровод.



Кроме того, оккупанты атаковали Синельниковский район.

"Повреждено одно здание и легковой автомобиль. Также попали по складскому помещению сельскохозяйственного предприятия, в котором хранилось 1300 тонн зерна пшеницы", - говорится в сообщении.



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