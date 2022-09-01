Россияне испытывают острую нехватку личного состава в Украине — CNN

1 сентября, 07:02
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Уничтожена техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтожена техника российских кафиров (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российская армия в Украине испытывает острую нехватку личного состава. Оккупанты выискивают способы повысить численность своих войск.

Об этом сообщает CNN.

Эта информация основывается на данных разведки США, степень секретности которых недавно была снижена. Ее подтвердили телекомпании два сотрудника американской администрации.

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«Мы считаем, что российское Минобороны пытается восполнить этот дефицит, набирая военнослужащих-контрактников – в частности, побуждая получивших ранение солдат снова вернуться на поле боя, нанимая сотрудников из частных охранных компаний и выплачивая бонусы призывникам», – рассказал неназванный американский чиновник.

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По их словам, есть заслуживающие доверия сообщения о том, что Минобороны РФ, по всей вероятности, начнет набирать в Украине отбывающих наказание преступников в обмен на помилование и денежную компенсацию.

Как и в предыдущих случаях с рассекреченными данными, собеседники телекомпании не предоставили дополнительной информации о том, на чем основываются подобные выводы.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Война России против Украины

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