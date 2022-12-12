Оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита — Генштаб
Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)
Оккупационные войска РФ продолжают использовать мирных жителей Луганской области в качестве живого щита.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 12 декабря.
В захваченном поселке Троицкое оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.
Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области российские войска активизировали работу по уничтожению украинских книг и символики.
Также захватчики усилили принудительную мобилизацию в оккупированных городах области.