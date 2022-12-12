Оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита — Генштаб 12 декабря, 07:13 Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупационные войска РФ продолжают использовать мирных жителей Луганской области в качестве живого щита.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 12 декабря.

В захваченном поселке Троицкое оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

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Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области российские войска активизировали работу по уничтожению украинских книг и символики.

Также захватчики усилили принудительную мобилизацию в оккупированных городах области.