Оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита — Генштаб

12 декабря, 07:13
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Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Генштаб сообщил, как оккупанты используют население Луганской области в качестве живого щита (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Оккупационные войска РФ продолжают использовать мирных жителей Луганской области в качестве живого щита.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 12 декабря.

В захваченном поселке Троицкое оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население.

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Ранее Генштаб сообщал, что на оккупированных территориях Луганской области российские войска активизировали работу по уничтожению украинских книг и символики.

Также захватчики усилили принудительную мобилизацию в оккупированных городах области.

https://www.youtube.com/watch?v=3wlHI2VqRNY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Генштаб Война России против Украины

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