Отпуск «по семейным обстоятельствам». Оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны — перехват СБУ 23 июня, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупант рассказал своей жене, как его сослуживцы сбегают с войны (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны в Украине, свидетельствует новый перехват СБУ.



СБУ в Telegram отмечает, что теперь оккупанты уходят в отпуск «по семейным обстоятельствам», приезжают домой и на войну больше не возвращаются, потому что пишут заявления на увольнение.

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«У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», — рассказывает оккупант своей жене.

Также бойцы «второй армии мира» боятся атак украинских защитников. И пьянствуют, чтобы приглушить страх.

«Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают», — признается захватчик.



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