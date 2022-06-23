Отпуск «по семейным обстоятельствам». Оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны — перехват СБУ

23 июня, 13:00
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Оккупант рассказал своей жене, как его сослуживцы сбегают с войны (Фото:Генштаб)

Оккупант рассказал своей жене, как его сослуживцы сбегают с войны (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как сбежать с войны в Украине, свидетельствует новый перехват СБУ.

СБУ в Telegram отмечает, что теперь оккупанты уходят в отпуск «по семейным обстоятельствам», приезжают домой и на войну больше не возвращаются, потому что пишут заявления на увольнение.

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«У нас все съ*бались, осталось 6 человек, представляешь?.. Никто не возвращается, все увольняются, все сматываются», — рассказывает оккупант своей жене.

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Также бойцы «второй армии мира» боятся атак украинских защитников. И пьянствуют, чтобы приглушить страх.

«Я бухаю… Потому что боюсь. Здесь все бухают», — признается захватчик.

https://www.youtube.com/embed/An9ckfRAXsM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Перехват Война России против Украины

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