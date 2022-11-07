В Каховке оккупанты активно ищут «диверсантов»: из людей пытками выбивают показания — Генштаб 7 ноября, 08:00 Генштаб сообщил о преступлениях оккупантов в Каховке (Фото:kngu.org)

Российские оккупационные войска в населенном пункте Каховка Херсонской области продолжают поиски «диверсионных групп» и «корректировщиков огня».



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 7 ноября.

Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками выбивают показания.

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Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение и вывоз людей в неизвестном направлении.

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4 ноября Генштаб сообщал, что в населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой «военной комендатуры» провели фильтрационные мероприятия против местного населения.

Около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении.

