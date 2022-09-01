Обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковском и Славянском направлениях 1 сентября, 07:29 Генштаб рассказал, что происходит на Харьковском и Славянском направлениях (Фото:Генштаб)

На Харьковском направлении оккупанты с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии совершили обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Кленовое, Дементиевка, Русские Тишки, Большие Проходы, Петровка, Победа, Байрак, Шевеловка.

Видео дня

Армия РФ родолжает ведение воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов.

На Славянском направлении из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня были обстреляны районы населенных пунктов Краснополья, Вернополья, Грушуваха.

Войска РФ вели воздушную разведку с применением БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка беларусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняться угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении оккупанты продолжают удерживать отдельные вооруженные силы РФ в приграничных районах Брянской и Курской областей. С применением ствольной артиллерии обстреляли гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Каменская Слобода и Железный Мост Черниговской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.