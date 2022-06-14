Оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые 14 июня, 13:36 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты интенсивно обстреливают Донецкую область (Фото:Полиция Донецкой области)

В течение минувших суток 13 июня российские оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Донецкой области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Telegram.

Российские захватчики обстреливали регион крылатыми ракетами, реактивными системами Град, Ураган, Смерч, артиллерией, танками.

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Под огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Доброполье, Тоненько, Новоселовка Первая, Нетайлово, Кураховка, Нью-Йорк.

Трижды армия РФ ударила по Авдеевке Градами с магниевыми зажигательными элементами. Ночью же от ракетного удара пострадало Доброполье. Россияне выпустили по городу сверхзвуковую крылатую противокорабельную ракету Х-22 Буря воздушного базирования большой дальности. Взрывную волну почувствовали соседние города.

Были разрушены 60 гражданских объектов — 40 жилых домов, склад гуманитарной помощи, школа, центр первичной медицинской помощи, детский сад, стадион, стоматология, гостиница, кафе, магазины, гаражи и хозяйственные сооружения.



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