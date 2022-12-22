Оккупанты иногда прорываются на окраину Бахмута, но ВСУ их выбивают — Череватый

22 декабря, 17:00
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Из-за обороны ВСУ войска РФ несут под Бахмутом невероятные потери (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Из-за обороны ВСУ войска РФ несут под Бахмутом невероятные потери (Фото:REUTERS/ Zohra Bensemra)

Штурмующим Бахмут российским оккупантам иногда удается прорваться на окраину города, однако украинские военные их каждый раз выбивают.

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Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Их группы иногда прорывались на окраине Бахмута, но они были выбиты. В частности, с помощью британской бронетехники», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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Череватый также добавил главными целями украинских военных на этом направлении является недопущение прорыва бороны, и нанесение противнику максимального урона.

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«Они терпят просто невероятные потери, как для армии 21 века», — отметил представитель ВСУ.

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

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