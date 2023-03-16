РФ не считается с потерями. Оккупанты продолжают наступать на пяти направлениях, Силы обороны дают мощный отпор — Генштаб 16 марта, 07:14 Украинские защитники дали мощный отпор оккупантам (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска, не считаясь с потерями, продолжают вести наступательные действия на на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 16 марта, за прошедшие сутки оккупанты совершили более 75 атак на указанных направлениях.

«Получая мощный отпор от Силы обороны, РФ продолжает применять тактику террора в отношении мирного населения Украины, не прекращает наносить удары и осуществлять обстрелы населенных пунктов. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе и по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск. РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Были обстреляны районы населенных пунктов Хреновка, Тимоновичи, Бериловка Черниговской области; Елино, Стариково, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области; Лемищино, Стрелечья, Красное, Старица, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное и Колодязное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Гряниковки, Белогоровки и Спорного. Из артиллерии вели огонь по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области; Колодязи, Северск, Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении войска РФ штурмуют Бахмут. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка. Под обстрелы попали населенные пункты Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Часов Яр, Предтечино, Александро-Шульгино, Курдюмовка, Озаряновка, Дачное и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно наступали в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Первомайское, Невельское, Марьинка и Угледар. Больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки — 12, все они были отражены. Были обстреляны районы Новокалиново, Каменки, Ласточкино, Авдеевки, Тоненького, Георгиевки, Невельского, Победы, Угледара, Времивики и Большой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут оборонительные действия. Под вражеский огонь попали Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Егоровка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Марганец Днепропетровской области; Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.