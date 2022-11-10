Ситуация на фронте: оккупанты идут в наступление на двух на направлениях, ВСУ дают отпор — Генштаб

10 ноября, 08:00
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Что сейчас происходит на фронте, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Что сейчас происходит на фронте, сообщил Генштаб (Фото:Генштаб)

Оккупационная армия РФ пытается удержать захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 10 ноября.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области, а также Соледар, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

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Российские оккупанты за сутки нанесли 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удар попали районы более 30 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

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Также войска РФ осуществляли обстрелы:

  • на Северском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гасичевка Черниговской области и Поповка, Петрушевка, Мирополье, Запсилье, Новая Гута, Нововасильевка и Старикове Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Григоровка, Колодязное, Стрелечья, Волчанск, Огурцово и Тернова;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Площанка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Спорное, Белогоровка, Макеевка, Невское и Кисловка;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Яковлевка, Майорск, Зеленополье и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Невельское, Марьинка, Новомихайловка, Красногоровка и Веселое;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Пречистовка, Большая Новоселка, Павловка, Гуляйпольское, Времевка, Железнодорожное, Новоданиловка, Малая Токмачка, Новополь, Малые Щербаки и Полтавка;
  • на Южнобугском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Правдино, Мирное, Терновые Поды, Сухой Ставок, Золотая Балка и Марганец. Войска РФ продолжают вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершили более 15 вылетов.
https://www.youtube.com/watch?v=p67t9ex750Q
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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