Оккупанты идут в наступление на двух направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили атаки 1 декабря, 08:00 Украинские силы остановили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 1 декабря.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

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Чтобы не допустить продвижения украинских войск на Сватовском и Лиманском направлениях, оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны. Продолжают перемещать личный состав, боеприпасы и горюче-смазочных материалы для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, которые понесли потери.

За прошедшие сутки оккупационные войска РФ нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка отдельных подразделений.



На Северском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ ведут оборону. Зафиксированы обстрелы по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клищиевка, Северное, Железное, Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Из танков и артиллерии разных типов были обстреляны объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обороняются. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупационные войска РФ ведут оборонительные действия. Совершили артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Также не прекращаются обстрелы пригорода и самого Херсона.