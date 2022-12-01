Оккупанты идут в наступление на двух направлениях: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили атаки
Украинские силы остановили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)
Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 1 декабря.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
Чтобы не допустить продвижения украинских войск на Сватовском и Лиманском направлениях, оккупанты осуществляют инженерное оборудование линии обороны. Продолжают перемещать личный состав, боеприпасы и горюче-смазочных материалы для комплектования и обеспечения новых подразделений и тех, которые понесли потери.
За прошедшие сутки оккупационные войска РФ нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершили 41 авиационный удар и 28 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка отдельных подразделений.
- На Северском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.
- На Слобожанском направлении оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ ведут оборону. Зафиксированы обстрелы по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.
- На Бахмутском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клищиевка, Северное, Железное, Нью-Йорк.
- На Авдеевском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение. Из танков и артиллерии разных типов были обстреляны объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении оккупанты обороняются. Зафиксированы обстрелы из всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупационные войска РФ ведут оборонительные действия. Совершили артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.
- На Херсонском направлении оккупанты обороняют ранее занятые рубежи. Артиллерийские и танковые обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Также не прекращаются обстрелы пригорода и самого Херсона.