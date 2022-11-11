На Донбассе оккупанты продолжают атаковать: Генштаб сообщил, где ВСУ отразили наступление

11 ноября, 08:00
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Оккупанты идут в наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)

Оккупанты идут в наступление на Донбассе (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили ряд атак российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Гешнтаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 11 ноября.

ВСУ дали отпор оккупантам в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, а также Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

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За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От ударов пострадали районы около 20 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

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Также оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Стрелечья, Старица, Огурцово, Анискино, Ольховатка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;
  • на Бахмутском направлении — из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;
  • на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко;
  • на Южнобугском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.
https://www.youtube.com/watch?v=y8ZgfUWTS88
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Генштаб Война России против Украины

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