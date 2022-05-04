Оккупанты штурмуют украинские позиции: Генштаб сообщил, где продолжаются бои

4 мая, 07:16
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Генштаб сообщил, где продолжаются бои (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, где продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских военных оккупанты обстреливают подразделения ВСУ.

Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

Видео дня

Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

https://www.youtube.com/embed/CAN4U7ofeeM

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают украинские позиции в районе Азовстали.

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/308875351425550
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Запорожская область Война России против Украины

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