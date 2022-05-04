Оккупанты штурмуют украинские позиции: Генштаб сообщил, где продолжаются бои
Генштаб сообщил, где продолжаются бои (Фото:Генштаб)
На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских военных оккупанты обстреливают подразделения ВСУ.
Об этом сообщает Генштаб.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.
Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.
В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают украинские позиции в районе Азовстали.
На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.
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