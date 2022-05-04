Оккупанты штурмуют украинские позиции: Генштаб сообщил, где продолжаются бои 4 мая, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Генштаб сообщил, где продолжаются бои (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских военных оккупанты обстреливают подразделения ВСУ.



Об этом сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки.

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Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливают украинские позиции в районе Азовстали.

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имеет.

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