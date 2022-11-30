Генштаб сообщил, где оккупанты идут в наступление, а ВСУ дают им отпор 30 ноября, 07:15 Оккупанты атакуют населенные пункты в Донецкой и Луганской областях (Фото:Генштаб)

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.



Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду 30 ноября.

Российские оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка в Харьковской области и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении из минометов и артиллерийских систем были обстреляны районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении из всего спектра артиллерии войска РФ вели огонь по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обороняются. Совершили обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанесли авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Вели огонь из танков и артиллерии по объектам в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Обстрелы из танков и артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области, а также Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожской области. Также войска РФ нанесли авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении из реактивной артиллерии оккупанты обстреляли район населенного пункта Кизомис. Также не прекращаются артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсона.