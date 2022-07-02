Российские оккупанты хвастаются родным, как добивают раненых украинцев — перехват СБУ

2 июля, 19:05
Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления на территории Украины (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Российские захватчики хвастаются родным, как добивают раненых украинцев. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российского оккупанта с родственниками, опубликованный Службой безопасности Украины.

"На нашей земле они олицетворяют свои больные фантазии, а войну в Украине называют "вечериночкой". Это один из самых жестких перехватов, которые публиковала СБУ", - отметили в ведомстве.

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«Ну это, я такой думаю, бл*ть – попробовать горло перерезать? Х*як, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..» – рассказывает жене россиянин, находящийся на юге Украины.

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Жена оккупанта удивляется кровожадным фантазиям мужчины, но в конце концов начинает смеяться. Между тем, российский военнослужащий просит женщину никому об этом не рассказывать.

Но теперь его секреты узнают весь мир. Как отметили в СБУ, сам россиянин и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах.

"Эти факты - яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства", - подчеркнули в СБУ.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Убийства Херсон Юг Украины Российские военные Военное преступление Война России против Украины

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