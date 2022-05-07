«Наши вальнули ее». Оккупанты в телефонных разговорах хвастаются, что убили мать на глазах у детей — перехват СБУ
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты кичатся своими зверствами, совершенными в Украине, об этом свидетельствуют их телефонные разговоры, перехваченные СБУ.
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«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» — рассказывает российский командир гаубичной батареи.
В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: «Конечно, она считается… тоже враг».
При этом в разговоре россияне удивляются, что «местное население озлоблено».
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