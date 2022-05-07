«Наши вальнули ее». Оккупанты в телефонных разговорах хвастаются, что убили мать на глазах у детей — перехват СБУ

7 мая, 13:02
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты кичатся своими зверствами, совершенными в Украине, об этом свидетельствуют их телефонные разговоры, перехваченные СБУ.

Война России против Украины — главные события 7 мая

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…» — рассказывает российский командир гаубичной батареи.

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В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: «Конечно, она считается… тоже враг».

https://www.youtube.com/watch?v=8FokcNOewik

При этом в разговоре россияне удивляются, что «местное население озлоблено».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Оккупант Война России против Украины

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