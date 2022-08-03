Оккупанты все еще хранят свою технику в порту Скадовска — мэр

3 августа, 15:18
Оккупанты используют порт Скадовска для хранения своей техники (Фото:skadovsk.org)

Оккупанты используют порт Скадовска для хранения своей техники (Фото:skadovsk.org)

В Херсонской области российские оккупанты используют порт захваченного Скадовска для хранения своей военной техники.

Об этом в комментарии для проекта Радио Свобода Новости Приазовья сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев.

«Порт не работает, туда не заходят никакие суда. На территории порта размещаются военные (российские — ред.), размещают какую-то технику свою и в порт попасть сейчас невозможно. Все работавшие там работники на работу не ходят», — сказал Яковлев.

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По его словам, инфраструктура порта не получила серьезных повреждений во время обстрела.

«Потому что целили во вражескую технику, а не в инфраструктуру порта. Поэтому на территории порта все стабильно», — добавил он.

Вечером в воскресенье, 31 июля, в оккупированном Скадовске Херсонской области прогремели взрывы.

Cоветник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на окраине Скадовска.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Военная техника Херсонская область Война России против Украины Скадовск

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