Оккупанты придумали фейк, чтобы вернуть в Мариуполь эвакуированных жителей 25 июня, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят заставить эвакуированных жителей Мариуполя вернуться в город (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты придумали фейк о домах в Мариуполе, которые подлежат сносу, чтобы заставить эвакуированных жителей Мариуполя вернуться в город.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«По подконтрольным россиянам пабликам сегодня распространена „секретная“ информация о подлежащих сносу домах в Мариуполе. Информация распространяется довольно быстро и вызывает безумный резонанс среди мариупольцев в эвакуации», — написал он.

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По словам Андрющенко, эта информация является сознательным фейком, цель которого через психологическое влияние и страх потерять последнее заставить мариупольцев из эвакуации вернуться домой, поскольку в Мариуполе — нехватка трудоспособного населения.

«Проанализировав список зданий, мы уверенно можем заявить, что не менее 30 процентов из этого списка вообще не имеют повреждений… Так что не верьте. Не беспокойтесь и не поддавайтесь панике. Вас сознательно тянут в путь в один конец для использования в качестве современных рабов России. Это работа российского ИПСО и с реалиями сноса зданий нет ничего общего», — подчеркнул Андрющенко.

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