Оккупанты пытаются закрепиться на админграницах Херсонской области
Оккупанты пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты удерживают определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа.
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Об этом сообщает Генштаб.
Также оккупанты проводят восполнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления.
Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
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