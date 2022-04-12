Оккупанты пытаются закрепиться на админграницах Херсонской области

12 апреля, 08:05
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Оккупанты пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления (Фото:Генштаб)

Оккупанты пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления (Фото:Генштаб)

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На Южнобугском направлении российские оккупанты удерживают определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты проводят восполнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытаются обеспечить живучесть собственных пунктов управления.

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Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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