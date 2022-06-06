103 день войны. В плену РФ 2,5 тысячи бойцов с Азовстали, в Северодонецке бои, оккупанты хотят захватить Запорожье — главное 6 июня, 21:00 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий стреляет из автоматического гранатомета по позиции на передовой во время нападения России на Украину, недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

6 июня — 103 день полномасштабной войны России против Украины. НВ приводит обзор ключевых событий понедельника.

Боевые действия

По его словам, российские оккупанты хотят захватить Запорожье.



Во время брифинга президент также сказал, что ситуация может ухудшиться для Украины, если Россия совершит прорыв на Донбассе.

Видео дня

Об этом рассказал глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко в эфире Настоящего времени в понедельник, 6 июня. По словам Власенко, контратаки защитников Украины стали шоком для противника.



Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность на украинскую сторону, однако местные жители в этом усомнились, отметив, что за предыдущие восемь лет войны ВСУ ничего подобного не делали. В связи с этим в прокремлевских пабликах начали удалять подобные сообщение, или вовсе блокировать комментарии.

Информацию о смерти Романа Кутузова в Украине вечером 5 июня подтвердило Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Кутузов был убит в Луганской области Украины, где сейчас идут самые интенсивные бои.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 6 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook. Также оккупанты лишились более 9000 единиц техники



Об этом пишет американский Институт изучения войны (ІSW). Отмечается, что украинские контратаки, скорее всего, продолжат привлекать внимание российских сил в Луганскую область и, следовательно, оставит уязвимые места в защите России в Харьковской области и вдоль южной оси.



Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на совещании под председательством президента Владимира Зеленского. По его словам, в области продолжаются бои.

Ситуация на оккупированных территориях

Об этом сообщает общественная организация КрымSOS. По информации организации, врачи оформляют отпуска или пишут заявления на увольнения, чтобы избежать давления со стороны российских военных.



«Если отвечать на вопрос, есть ли там риск распространения холеры, то он действительно там есть. Мы знаем, что на территории этой области и конкретно в Мариуполе регистрировали случаи холеры в прошлом, и мы сосредоточены на том, чтобы такого не допустить и максимально профилактировать», — заявил на бриффинге главный санврач Украины Игорь Кузин.

Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что более 90% мелитопольцев — участники партизанского движения, поскольку поддерживают Украину и освобождение Мелитополя.

Ситуация с бойцами Азовстали

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 6 июня.

По словам главы государства, освобождением бойцов занимается Главное управление разведки Министерства обороны. Зеленский сказал, что России невыгодно применять пытки против защитников Мариуполя, потому что они стали «публичными пленными».



Санкции против РФ

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Об этом сообщило сербское издание, опубликовав соответствующий документ.

Директор Роскосмоса, известный своими резкими высказываниями, пригрозил из-за этого запуском ракетного комплекса Сармат.



В итоге Лаврову пришлось отменить визит в Сербию.

Угроза нового нападения из Беларуси

«Украинская разведка нам также сообщает о продлении сроков проверки боевой готовности Вооруженных сил этой страны до 11 июня. Раньше планировалось до 4-го», — сказал во время брифинга спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 6 июня.



Блокирование украинских портов

Один из американских чиновников назвал предложение Москвы «дипломатией вымогательства» и сказал, что США не согласятся на сделку, которая снимет любое экономическое давление на Кремль, сообщило издани Politico.



The New York Times пишет, что два официальных лица США подтвердили содержание письма, которое было отправлено ​​в понедельник, 16 мая в 14 стран. В основном речь идет о странах в северной и восточной Африке, а также о Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке и Турции.



Российские оккупанты продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задания выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок, сообщает Минобороны в Telegram.



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