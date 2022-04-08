Оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Мариуполя и штурме в районе Изюма
Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону на Донецком направлении (Фото:Генштаб)
Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм.
Об этом сообщает Генштаб.
Также армия РФ пытается прорвать оборону группировки Объединенных сил в Донецком направлении.
Подразделения оккупационных войск сосредоточивают усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное и установлении контроля за городом Мариуполь. Продолжают ведение штурмовых действий на большинстве направлений.
В районах населенных пунктов Рубежное, Попасное, Нижнее, Новотошковское, Золотое и Боровское оккупанты пытались совершать штурмовые действия. Успеха не имели.
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