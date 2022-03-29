Штурмуют на большинстве направлений. Оккупанты концентрируют основные усилия на взятии Мариуполя и Попасной

29 марта, 13:12
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Оккупанты сосредоточили усилия на взятии Мариуполя и Попасной (Фото:Генштаб)

Оккупанты сосредоточили усилия на взятии Мариуполя и Попасной (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении российские оккупанты нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия.

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Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что армия РФ нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское.

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«Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха враг не имеет», — говорится в сообщении.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Мариуполь Попасная Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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