Штурмуют на большинстве направлений. Оккупанты концентрируют основные усилия на взятии Мариуполя и Попасной 29 марта, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты сосредоточили усилия на взятии Мариуполя и Попасной (Фото:Генштаб)

На Донецком направлении российские оккупанты нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия.

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Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что армия РФ нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское.

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«Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха враг не имеет», — говорится в сообщении.