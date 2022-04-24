Воруют зерно и вывозят в Крым. Оккупанты хотят вызвать продовольственный кризис в южных регионах Украины 24 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрешили фермерам в Херсонской области сеять исключительно зерно и подсолнечник (Фото:latifundist.com)

Российские захватчики вывозят во временно оккупированный Крым зерно, похищенное у украинских фермеров.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

«Согласно сообщению украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, враг вывозит в крымский полуостров зерно, похищенное у украинских фермеров. В частности оккупанты ограбили Новоалексеевский элеватор и вывезли зерно в Крым», — говорится в сообщении.

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Отмечено, что подтверждением этому могут служить сообщения жителей Севастополя о том, что несколько дней назад заработал морской терминал по перевалке зерна, запасов которого в Крыму просто не существует.

В то же время, в центре добавляют, что россияне разрешили фермерам в Херсонской области сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества.

«Не хочется проводить параллели, но почти так же поступали в Украине большевики», — отмечают в Центре.

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