Ищут слабые места в обороне. Оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области
Оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области (Фото:Генштаб)
На Южнобугском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области.
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Как сообщает Генштаб, военные оккупационных войск ищут слабые места в украинской обороне.
В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.
На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
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