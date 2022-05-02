Ищут слабые места в обороне. Оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области 2 мая, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Как сообщает Генштаб, военные оккупационных войск ищут слабые места в украинской обороне.

В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.

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На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.



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