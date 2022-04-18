Оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области, обстреливают Николаев и Александровку
Оккупанты продолжат бои с целью выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)
По информации Генштаба, ожидается, что российские оккупанты продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.
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Как отметили в Генштабе, на Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций.
Также армия РФ продолжает обстреливать позиции украинских войск в направлениях на Николаев и Александровку.
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