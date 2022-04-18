Оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области, обстреливают Николаев и Александровку

18 апреля, 08:05
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Оккупанты продолжат бои с целью выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты продолжат бои с целью выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

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По информации Генштаба, ожидается, что российские оккупанты продолжат ведение боевых действий с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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Как отметили в Генштабе, на Южнобугском направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занимаемых позиций.

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Также армия РФ продолжает обстреливать позиции украинских войск в направлениях на Николаев и Александровку.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Николаев Генштаб Херсонская область Война России против Украины

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