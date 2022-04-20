Оккупанты хотят выйти на границы Херсонской области: идут бои возле Александровки

20 апреля, 08:00
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Оккупанты ведут бои, чтобы выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

Оккупанты ведут бои, чтобы выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

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На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занимаемых рубежей, совершают обстрелы позиций украинских войск.

Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты ведут боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем армия РФ продолжит обстреливать украинские позиции и вести боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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