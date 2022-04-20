Оккупанты хотят выйти на границы Херсонской области: идут бои возле Александровки 20 апреля, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ведут бои, чтобы выйти на административные границы Херсонской области (Фото:Генштаб)

На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занимаемых рубежей, совершают обстрелы позиций украинских войск.



Об этом сообщает Генштаб.

Также оккупанты ведут боевые действия в районе населенного пункта Александровка.

В дальнейшем армия РФ продолжит обстреливать украинские позиции и вести боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.