Оккупанты хотят ввести пеший режим на блокпосте в Васильевке

28 декабря, 20:14
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Россияне превращают оккупированные территории в тюрьму под открытым небом (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россияне превращают оккупированные территории в тюрьму под открытым небом (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты блокируют выезд через блокпост в Васильевке с временно оккупированных районов Запорожской области на территорию подконтрольной Киеву. С января россияне панируют ввести на блокпосте пеший режим.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в декабре оккупанты закрыли пропускной пункт в Васильевке. По данным центра, с 15 января россияне будут пропускать на свободную от оккупации территорию только в пешем режиме, а пересечение на транспорте будет запрещено.

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Оккупанты почти два дня продержали в заложниках гражданских, которые пытались проехать через вражеский блокпост в Васильевке (Фото:СтратКом ВСУ/Telegram) Проверяли и избивали. В оккупированной Васильевке россияне два дня держали в заложниках людей, ехавших из Запорожья к близким

«Следовательно, оккупанты фактически продолжат препятствовать выезду на свободные территории, и вместо этого проводить принудительную „эвакуацию“ в РФ. Таким образом враг превращает ВОТ в тюрьму под открытым небом, где единственной возможностью покинуть регион является депортация в РФ», — пишут в центре.

Отмечается, что до октября украинцы выезжали из оккупированных районов в порядке живой очереди, проходя проверку на блокпостах.

Тогда в среднем за сутки выезжало около 2 тысяч человек.

Однако россияне затем вели пропуска для выезда, которые фактически являются разрешениями на выезд. С тех пор количество людей, которым разрешили покинуть регион, уменьшилось в разы, напомнили в центре. По их данным, в ноябре из оккупации выехали около 800 человек.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Войска РФ Блокпост

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